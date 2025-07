Il futuro della porta granata è un rebus. In caso di addio di Milinkovic-Savic, il Torino valuta i profili rimasti in piedi

Il futuro della porta del Torino è un rebus. Con Milinkovic-Savic sempre a un passo dal Napoli, i granata valutano le opzioni per sostituire il portiere serbo. La scelta numero uno sembrava essere Diouf del Reims.

Il portiere senegalese è però anche nel mirino del Nizza, che ha già trovato l’accordo con il Reims: la trattativa non è ancora chiusa ma, al momento, appare più distante dal Torino.

Falcone al Torino? Le parole di Corvino da Lecce

Nella lista del Torino c’è spazio per Wladimiro Falcone. Il talentuoso portiere del Lecce è tra gli indiziati per il post Milinkovic-Savic. La permanenza dell’estremo difensore in giallorosso non è una certezza. La conferma è arrivata dalla conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco a Lecce. In occasione dell’incontro con i giornalisti, il direttore tecnico Corvino ha dichiarato:

“Sarà un mercato che tiene conto del ciclo fatto. Per me quello di quest’anno è un ciclo che può essere per molti calciatori la fine. Mi riferisco a calciatori che voi sapete che ci hanno portato a risultati straordinari. Parlo di Falcone e tutti questi che possono avere tanti motivi per dire ‘il Lecce ci ha dato l’opportunità di dimostrare, abbiamo dato e vogliamo migliorarci’. Noi non possiamo non tenere conto della loro volontà”.

Chi resta sullo sfondo

L’idea c’è, la realizzazione dell’affare un po’ meno. Il Torino bussa alle porte di diversi club di Serie A e, taccuino alla mano, segna le richieste delle squadre e le volontà dei giocatori. I granata hanno seguito a lungo Elia Caprile e Stefano Turati.

Dopo la stagione in prestito al Cagliari dal Napoli, il primo è stato riscattato dai sardi. Il secondo, invece, è tornato al Sassuolo dopo il campionato con il Monza. Entrambi i profili piacciono al Toro ma non ci sono stati movimenti concreti da parte del dt Vagnati.