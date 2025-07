L’ormai ex centrocampista dell’Empoli è in procinto di trasferirsi al Torino: venerdì fissate le visite mediche dopo che l’operazione è già stata chiusa

Torino ed Empoli hanno già l’accordo da qualche giorno ma per Tino Anjorin bisognerà attendere almeno fino a venerdì, quando il calciatore sarà a Torino per le visite mediche. Solo dopo arriverà come sempre l’annuncio ufficiale del trasferimento del calciatore. Tutto quasi in contemporanea con il trasferimento di Ricci al Milan, che invece sarà impegnato con il rito delle visite il giorno precedente.