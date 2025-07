L’Al-Duhail non molla Saul Coco. Il club qatariota gioca l’all in sul difensore, che ha ricevuto una nuova proposta per l’ingaggio

L’Al-Duhail vuole Saul Coco. Il club del Qatar ha alzato l’offerta per il difensore equatoguineano. L’ex Las Palmas si è concesso qualche ora di riflessione prima di sciogliere le riserve sul suo futuro. Il Torino e l’Al-Duhail hanno già trovato l’accordo definitivo.

I qatarioti ora trattano con il giocatore per strappare il suo sì. Coco non sembra convinto della destinazione araba e, al momento, la priorità del numero 23 sembrerebbe essere quella di rimanere in granata.

Coco e l’Al-Duhail: le tappe della trattativa

Lo scorso 27 giugno, l’Al-Duhail si è fatto avanti per Saul Coco. Il club del Qatar aveva sondato la pista che porta all’equatoguineano, trovando il sì del Torino per la cessione del difensore.

Arrivato la scorsa estate per poco più di 8 milioni di euro, i granata e l’Al-Duhail hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Coco in Qatar sulla base di 16 milioni circa, bonus compresi. La stretta di mano tra i club è stata agevole, mentre il corteggiamento dei qatarioti nei confronti del centrale si sta rivelando ben più complicato. Coco ha declinato la prima offerta dell’Al-Duhail. Ora, il club ha aumentato l’offerta sul tavolo per strappare il sì del giocatore.

I numeri di Coco al Torino

Saul Coco è arrivato al Torino la scorsa estate con un compito preciso: sostituire Alessandro Buongiorno. L’ex capitano granata è volato a Napoli e la dirigenza del Toro ha deciso di puntare sull’equatoguineano come sostituito del classe 2000.

La scommessa non è stata del tutto vincente. Coco ha alternato buone prestazioni a orrori difensivi. Tra calci di punizione terminati tra gli spettatori della curva e gol “sprecati” sulla linea di porta, il centrale ha concluso la sua prima stagione al Toro con 34 presenze e 2 reti tra Serie A e Coppa Italia.