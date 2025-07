Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il calciomercato della Serie A prosegue spedito. L’Inter ha accolto Yoan Bonny. L’attaccante del Parma è sbarcato ieri, 30 giugno, a Milano. Sull’altra sponda del capoluogo lombardo, il Milan ha intensificato i contatti con il Club Brugge per il talento Ardon Jashari.

I rossoneri lavorano in parallelo per abbassare le richieste del Valencia per Javi Guerra. Il Napoli è pronto ad accogliere Noa Lang, la cui trattativa con gli azzurri è ai dettagli. Intanto, il ds Manna prosegue il lavoro con il Bologna per trovare l’accordo per Sam Beukema. Per l’attacco contatto tra il Napoli e l’Udinese per Lorenzo Lucca.

Como-Paz, avanti insieme

Nico Paz sarà un giocatore del Como per almeno un altro anno. I biancoblù hanno trovato l’accordo con il Real Madrid per la permanenza del giocatore fino all’estate del 2026, quando i Blancos potranno riportare al Santiago Bernabeu il talento argentino per 9 milioni di euro.

La Roma, intanto, ha risolto il nodo plusvalenze ed eviterà così sanzioni legate al fair play finanziario. I giallorossi hanno firmato i documenti per la cessione di Tammy Abraham al Besiktas. L’attaccante inglese è reduce dalla stagione in prestito al Milan, con cui ha vinto la scorsa Supercoppa Italiana.

Genoa, l’obiettivo è l’attacco

Il Genoa cerca rinforzi per l’attacco. I rossoblù sono in prima fila per la possibile acquisizione in prestito di Valentin Carboni dell’Inter. I liguri sono interessati anche a Tengstedt, rientrato al Benfica dopo il prestito all’Hellas Verona.

Il Lecce è pronto ad accogliere il terzino Christ-Owen Kouassi, in arrivo dallo Stade Lavallois, club di Ligue 2 francese. L’Atalanta ha ufficializzato il rinnovo triennale di Mario Pasalic. I nerazzurri si rinforzano anche con gli arrivi di Kamaldeen Sulemana dal Southampton e il baby talento Honest Ahanor del Genoa.