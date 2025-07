Uno dei possibili candidati a sostituire l’estremo difensore granata, è sempre più vicino a un Club francese

Il Torino dopo aver effettuato un sondaggio per Yehvann Diouf vede sfumare la possibilità di ottenere il portiere senegalese per la prossima stagione.

Per far fronte alla possibilità che Milinkovic Savic venga ceduto, la dirigenza granata negli ultimi giorni aveva pensato al portiere del Reims Diouf tra le varie opzioni per sostituirlo. Tuttavia oltre al Torino, anche il Nizza sembra essere interessato a ottenere il giocatore, nelle ultime ore infatti il portiere e la squadra francese sembrano aver trovato già un accordo, mentre le cifre del trasferimento si aggirano intorno ai 7 milioni di euro. Andare al Nizza permetterebbe a Diouf di rimanere in Ligue 1, e competere in un campionato che già conosce. A seguito di questa notizia, l’opzione che il portiere senegalese possa venire al Torino sembra sempre più remota, e per questo motivo, la società granata dovrà continuare a cercare possibili sostituti per Milinkovic Savic.