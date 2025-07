Vagnati ha sottolineato la necessità di attendere i progressi della punta per capire in che maniera intervenire sul mercato

Mentre si muove alla ricerca di alternative nei vari settori e di titolari nelle zone nevralgiche del campo, il Torino monitora anche la situazione degli attaccanti. Le mosse, più che altro il numero di operazioni, dipenderanno anche dalle condizioni di Zapata. Il Torino aspetterà quindi di valutare la condizione di Zapata.

Lo ha spiegato ieri il direttore tecnico Vagnati: “Abbiamo una grande speranza, di riavere Zapata il prima possibile.Mancano due mesi alla chiusura del mercato, tra una settimana inizia la pre-season e Duvan è un grande uomo oltre che un grande calciatore, sta facendo un lavoro incredibile. Speriamo torni quello che era e in base a quello faremo le nostre valutazioni anche sul ruolo dell’attaccante”.

Il recupero di Zapata condizionerà il mercato

Zapata dopo essere stato lontano dal terreno di gioco per gran parte della stagione scalpita per tornare a giocare sul campo. Dalle parole di Vagnati emerge l’intenzione del Torino di muoversi a caccia almeno di una punta anche se per ulteriori valutazioni si aspetterà di capire come procederà il lavoro del capitano granata.