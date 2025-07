Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 2 luglio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Napoli, Lang e Lucca in chiusura

Dopo De Bruyne e Marianucci, il Napoli non si ferma. L’obiettivo dei campioni d’Italia è dare a Conte una formazione pronta anche per la Champions League, e per questo motivo Manna è al lavoro in questi giorni per rinforzare la rosa. Soprattutto in attacco, dove sono vicini alla chiusura gli arrivi di Lang e Lucca. Il primo dovrebbe arrivare dal PSV per circa 30 milioni di euro, mentre il secondo sarà il vice Lukaku e verrà pagato tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Milan, tutto su Jashari

Se il Napoli vuole rinforzare l’attacco, il Milan pensa invece soprattutto al centrocampo: definiti gli arrivi di Ricci e Modri, i rossoneri ora vogliono concentrarsi totalmente su Jashari del Club Brugge. La trattativa con i belgi va avanti ormai da diversi giorni, e Tare si è spinto a offrire più di 30 milioni di euro. La nuova proposta è di poco più di 30, e la speranza è che i nerazzurri del Belgio possano accettarla.

Juventus, fatta per David

A chiudere un colpo importante è anche la Juventus, che ha trovato l’accordo con Jonathan David. L’attaccante canadese, svincolato da due giorni dopo esser andato in scadenza con il Lille, arriverà in Italia a parametro zero e firmerà un contratto da più di 6 milioni di euro. L’idea dei bianconeri è ora quella di fare arrivare un’altra punta, definendo prima la cessione di Vlahovic.