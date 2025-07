Il Torino è al lavoro per trovare l’intesa con l’Odense per Luca Kjerrumgaard, attaccante danese classe 2003

Giorni caldi di calciomercato per il Torino, che ha accelerato tra entrate e uscite per permettere a Baroni di avere in ritiro una rosa senza esuberi e con diversi volti nuovi e centrali del progetto. Chiuso l’acquisto di Anjorin e in attesa di definire l’arrivo di Ismajli, Vagnati e Cairo sono al lavoro per portare a termine altre operazioni che riguardano l’attacco. I nuovi nomi seguiti nello specifico sono due: Lucas Cepeda, attaccante del Colo Colo, e Luca Kjerrumgaard, punta centrale dell’Odense con cui c’è già in corso una trattativa.

Trattativa per Kjerrumgaard

Tra le due al momento la pista più facilmente percorribile sembra essere quella danese, per due motivi: innanzitutto perché su Cepeda c’è anche il Bologna, che dalla sua ha una maggiore attrattività per via del fatto di giocare l’Europa League; e poi perché i granata hanno già avviato una trattativa con l’Odense per provare a portare in Italia Luca Kjerrumgaard. La punta classe 2003 è stato un vero e proprio trascinatore della propria squadra, contribuendo alla promozione nel primo campionato danese con 22 gol e 7 assist in 29 partite: un vero e proprio dominatore del campionato.

Le ultime sull’attacco

Le voci sul possibile arrivo di Kjerrumgaard sono ovviamente strettamente collegate alla quasi certa partenza di Antonio Sanabria, richiesto da Davide Nicola per la Cremonese. Il paraguaiano lascerà un vuoto all’interno delle gerarchie di Baroni, con l’allenatore che a quel punto potrebbe contare solamente su Adams e Zapata per l’attacco. È necessario dunque per la dirigenza granata effettuare un investimento per un ulteriore attaccante, magari giovane, e questo potrebbe essere proprio il danese classe 2003 che quest’anno ha fatto tanto bene con la maglia dell’Odense, seppur in un campionato di seconda fascia.