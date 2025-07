Il Paris FC, squadra del gruppo Red Bull neopromossa in Ligue 1, è fortemente interessata a Ciammaglichella: su di lui anche la Virtus Entella

Terminato il prestito alla Ternana, Aaron Ciammaglichella è pronto a presentarsi al raduno al Filadelfia della prossima settimana per conoscere bene il nuovo tecnico del Torino Marco Baroni. Il talentuoso centrocampista classe 2005 verrà certamente valutato nei primi giorni di ritiro, ma la sensazione è che anche durante questa sessione di calciomercato possa salutare. Su di lui è infatti forte l’interesse della Virtus Entella, squadra di Serie B, ma soprattutto del Paris FC. I francesi, neopromossi in Ligue 1, hanno una proprietà ricchissima di cui è entrato a far parte anche il gruppo Red Bull, vogliono investire su giovani talentuosi e per questo si sono fiondati sul 20enne granata.

Paris FC forte su Ciammaglichella

Nonostante l’esperienza particolarmente sfortunata con la Ternana, non mancano gli estimatori per Aaron Ciammaglichella. Come riportato dalla Francia (Footmercato) il centrocampista – che già lo scorso anno aveva attirato l’attenzione del Paris Saint-Germain -, è finito sulla lista dell’altra squadra della capitale francese, l’ambizioso Paris FC. L’obiettivo del Toro è ovviamente quello di farlo conoscere con Baroni in queste settimane, e capire quale sia la valutazione del tecnico nei suoi confronti. Solo a quel punto, poi, si deciderà se aprire la porta agli offerenti o mettere un veto sulla sua cessione. In ogni caso i francesi sono molto attenti alla sua situazione, considerato anche il contratto in scadenza la prossima estate, e non vogliono farsi scappare un profilo che rispecchia al meglio la nuova filosofia proposta dal club.

Anche la Virtus Entella su di lui

Le offerte non mancano dall’Italia però: oltre ai francesi, infatti, anche la Virtus Entella ha fatto sapere di essere interessata al 20enne per rinforzare la rosa della Serie B. La situazione è certamente in evoluzione: da capire cosa vorrà fare il Torino.