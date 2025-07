Tutto fatto per la cessione di Samuele Ricci al Milan: oltre ai 25 milioni, il Torino avrà anche il 10% sulla futura rivendita

Si è acceso il mercato del Torino, in particolar modo ora che è iniziato luglio. I granata hanno sì chiuso un colpo importante in entrata come Anjorin, ma lo hanno potuto fare solamente in conseguenza alla definizione della cessione di Ricci al Milan. Come raccontato da giorni è infatti tutto fatto per il trasferimento del centrocampista ex Empoli in rossonero: ai granata andranno 23 milioni di euro più 2 di bonus, ma non solo. Vagnati e Cairo si sono riservati anche un 10% sulla futura rivendita del classe 2001.

La formula dell’operazione

Quella di domani può essere la giornata di Samuele Ricci al Milan: il centrocampista 23enne arriverà già questa sera a Milano, mentre nella mattinata di domani si sottoporrà alle visite mediche con il club rossonero. Una cessione che sicuramente non fa del tutto ricco il Torino, ma che fornisce comunque soldi importanti da poter reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Baroni. Una piccola parte è già stata spera per portare in granata Tino Anjorin, sostituto naturale del toscano, mentre la restante verrà utilizzata per gli altri reparti.

Il retroscena importante, però, riguarda una “clausola” particolare prevista nell’accordo tra Toro e Milan: i granata si sono infatti riservati un 10% sulla futura rivendita del centrocampista, per non perdere del tutto il controllo su di lui. O meglio, per far sì che – in caso di valorizzazione e conseguente cessione dei rossoneri – possano entrare altri soldi importanti nelle casse. I 25 milioni di euro sono dunque un incasso solamente momentaneo: adesso il Torino dovrà sperare che Ricci possa far bene a Milano e che i rossoneri lo vendano a un buon prezzo tra qualche anno.