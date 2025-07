L’attaccante belga è in bilico tra i due club. Il Napoli vuole la cessione definitiva, il Torino il prestito

Il futuro di Cyril Ngonge è ancora tutto da scrivere. L’esterno offensivo belga, arrivato al Napoli durante il mercato invernale del 2024, è finito nel mirino del Torino, che da diverse settimane sta monitorando con attenzione la sua situazione. Il giocatore piace molto a Marco Baroni – che lo conosce bene per averlo già allenato a Verona – e rientra perfettamente nel tipo di profilo richiesto dal tecnico per rinforzare il reparto offensivo granata. Tuttavia, la trattativa tra i due club al momento è bloccata da una distanza significativa sulla formula del possibile trasferimento.

Ngonge-Torino, trattativa in stallo

Il Napoli, infatti, ha messo le cose in chiaro sin da subito: la volontà è quella di cedere Ngonge a titolo definitivo, per una cifra attorno agli 8 milioni di euro. Gli azzurri puntano a monetizzare da questa operazione, anche in virtù del poco spazio trovato dal giocatore nella seconda metà della scorsa stagione.

Dall’altra parte, però, il Torino non sembra intenzionato ad affondare il colpo alle condizioni imposte dal club partenopeo. La dirigenza granata vorrebbe impostare un’operazione più cauta, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe ai granata di testare l’attaccante belga all’interno del proprio sistema di gioco, valutando con calma un eventuale investimento futuro, ma soprattutto di non investire quella cifra adesso.

Il Napoli vuole cedere

Al momento, le posizioni restano distanti. Il Napoli non ha aperto alla possibilità di un prestito, mentre il Torino non ha ancora avanzato un’offerta in linea con le richieste economiche degli azzurri. In mezzo, resta la volontà del giocatore, che gradirebbe un trasferimento in una piazza in cui potrebbe avere più spazio e continuità. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per sbloccare la trattativa, ma serviranno passi concreti da entrambe le parti per trovare un compromesso che soddisfi tutti.