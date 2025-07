Il Napoli insiste per il portiere serbo ma cerca uno sconto: il Torino resta fermo sulla clausola da 19.5 milioni, da pagare senza rateizzare

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic continua a tenere banco in casa Torino, con il Napoli sempre più interessato al portiere serbo. Dopo la buona stagione in granata, caratterizzata da prestazioni solide e di grande crescita, al contrario delle prime annate, l’estremo difensore è finito nel mirino del club partenopeo. Il profilo di Milinkovic-Savic piace molto a De Laurentiis e ad Antonio Conte, ma il nodo cruciale che frena la trattativa riguarda la cifra sul piatto (ma pure la clausola).

Il Torino non tratta sulla clausola

Nel contratto del portiere serbo è infatti inserita una clausola da 19.5 milioni di euro: chiunque voglia acquistarlo potrà farlo esercitando questa opzione, ma a un’unica condizione. La clausola prevede infatti che il pagamento avvenga in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione o formule dilazionate. È una clausola chiara e rigida, pensata proprio per garantire al Torino una cessione netta e immediata.

Il Napoli, pur riconoscendo il valore del giocatore, vorrebbe invece trovare un compromesso economico. La società azzurra ha sondato il terreno per capire se ci sia margine per ottenere uno sconto oppure dilazionare il pagamento in più tranche. L’offerta è di 18 milioni di euro, ma il Torino è al momento fermo sulla sua posizione.

Le parti sono distanti

Il dialogo resta aperto, ma al momento le posizioni sono ancóra distanti. Il Napoli valuta se fare un passo avanti e accontentare le richieste granata, oppure virare su altri profili per la porta. Nel frattempo, il Torino resta alla finestra, pronto a monetizzare ma solo alle condizioni previste.