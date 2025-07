Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

L’Al-Qadsiah è pronto a tornare all’assalto per una delle stelle più brillanti della Serie A. Il club saudita ha infatti messo nel mirino Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultimo campionato italiano, e si prepara a fare sul serio. Nella giornata di oggi è attesa una proposta ufficiale destinata all’Atalanta: un’offerta che dovrebbe aggirarsi tra i 50 e i 60 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante.

Prosegue, invece, senza sosta la trattativa tra Napoli e Bologna per Sam Beukema. Nelle ultime ore i contatti tra le due società si sono intensificati, con l’obiettivo di chiudere l’operazione entro breve. Il difensore olandese è uno dei principali obiettivi del club partenopeo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il Bologna, consapevole del valore del proprio giocatore, ha fissato il prezzo del cartellino intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante ma che il Napoli è disposto a valutare pur di assicurarsi un rinforzo di livello.

La Juventus su Kolo Muani

Mentre la Juventus resta in attesa di novità sul possibile trasferimento di Osimhen, continua a intensificare i contatti con il PSG per l’attaccante Randal Kolo Muani. La dirigenza bianconera sta cercando di definire un prestito con diritto di riscatto per il francese.

Nel frattempo, la squadra torinese è pronta a chiudere un’altra trattativa offensiva: Jonathan David è praticamente un nuovo acquisto. Le visite mediche sono previste per venerdì, dopodiché seguirà la firma sul contratto che ufficializzerà il suo arrivo alla Juventus.

La Roma lavora per Wesley

La Roma è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico giallorosso. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Wesley, terzino destro classe 2003 attualmente in forza al Flamengo. Il brasiliano è un vecchio pallino dell’allenatore piemontese, che già ai tempi dell’Atalanta aveva manifestato interesse per il suo talento.

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra la Roma e il club carioca, e la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo. Ma c’è un dettaglio importante: l’operazione potrebbe coinvolgere anche una terza società. I giallorossi, infatti, starebbero lavorando in sinergia con l’Everton per facilitare l’affare. Un’ipotesi che potrebbe rendere più fluido il trasferimento del giovane laterale in Italia, attraverso una triangolazione strategica.