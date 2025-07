Dopo giorni di trattative è arrivata l’ufficialità, il giocatore che ha vestito la maglia del Torino per 4 stagioni andrà al Milan

Dopo giorni di trattative ormai è ufficiale, Ricci sarà un nuovo giocatore del Milan per la prossima stagione. La cifra del trasferimento si aggira intorno ai 25 milioni, 23 più 2 di bonus.

Con il passaggio al Milan, Ricci ha ufficialmente terminato il capitolo della sua carriera che l’ha legato al Torino per 4 stagioni. Dopo essere stato acquistato dall’Empoli nel 2022, il centrocampista italiano ha iniziato la sua carriera in granata, dove nel corso degli anni si è distinto come uno dei migliori della rosa. Le ottime prestazioni che ha fornito alla squadra gli hanno permesso di giocare in nazionale e di attirare su di se l’attenzione di un Club importante come il Milan.