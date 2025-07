L’ex portiere di Sampdoria ed Empoli è attualmente svincolato, mentre il futuro di Milinkovic-Savic resta incerto sul fronte mercato

Marco Silvestri apre alla possibilità di vestire la maglia del Torino. Intervistato sul suo futuro da Tuttosport, il portiere ex Verona, Empoli e Sampdoria ha confermato l’interesse del club granata: “Ci sono stati dei contatti, ci spero tanto”.

Silvestri, attualmente svincolato dopo le ultime stagioni da protagonista in Serie A, è alla ricerca di una nuova avventura e ha messo il Toro tra le sue priorità. Un’opzione che acquista sempre più senso, soprattutto considerando l’incertezza che avvolge il futuro di Vanja Milinkovic-Savic.

La situazione di Milinkovic-Savic

Il portiere serbo, infatti, è al centro delle voci di mercato: su di lui c’è l’interesse concreto del Napoli. Il nodo, in questo caso, è la clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro prevista nel contratto del giocatore, che dovrà essere pagata in un’unica soluzione. Il Torino, dal canto suo, è irremovibile: nessuno sconto, nessuna dilazione. Chi vorrà Milinkovic-Savic dovrà versare l’intero importo subito.

L’apertura di Silvestri non è casuale. Il club granata si sta guardando attorno per farsi trovare pronto in caso di cessione del proprio numero uno, e il profilo dell’estremo difensore friulano – esperienza, affidabilità, conoscenza della Serie A – rappresenta una delle alternative più concrete per gli obiettivi di Marco Baroni. L’operazione potrebbe subire un’accelerazione nei prossimi giorni, in base anche agli sviluppi sulla trattativa tra Napoli e Torino. Silvestri resta alla finestra, fiducioso.