Tra le diverse voci di mercato su possibili cessioni, il cileno al momento è il principale punto di riferimento del reparto difensivo granata

Dopo essere arrivato lo scorso anno dal Monaco per circa 2 milioni di euro, Maripan nel corso della scora stagione si è distinto come principale punto di riferimento della difesa granata.

Nonostante all’inizio della scorsa stagione Coco sia stato designato come il possibile sostituto di Buongiorno, nel corso del campionato è stato invece il cileno a confermarsi come principale leader della difesa del Torino. Coco aveva iniziato la scorsa stagione con una serie di ottime prestazioni in cui aveva trovato anche la rete, tuttavia con il passare delle giornate, il difensore equatorial guineano ha risentito delle energie spese nel corso del campionato che hanno condizionato il suo rendimento finale. Maripan al contrario, dopo aver iniziato la stagione in punta di piedi e poi riuscito a trovare sempre più spazio e continuità in campo, che gli hanno permesso di conseguire una serie di ottime prestazioni, e il Torino potrà ora contare su di lui per l’inizio della prossima edizione della Serie A.

Principale riferimento difensivo

Il Torino con il ritiro estivo, si sta ora preparando per l’inizio del prossimo campionato. Tuttavia la sessione di mercato potrebbe ancora regalare qualche sorpresa alla squadra. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ismajli, la società granata non ha escluso la possibilità di cedere Coco a un’altra squadra prima dell’inizio della stagione. Proprio per questo il Torino al momento sta facendo affidamento su Maripan, che dopo aver concluso la scorsa stagione tra i migliori della rosa è ora il principale punto di riferimento su cui Baroni potrà contare per guidare la difesa della squadra.

Gli interpreti della difesa di Baroni

Baroni in questi primi giorni del ritiro estivo da studiando da vicino i suoi nuovi giocatori per determinare quali saranno i possibili interpreti che gli permetteranno di esprimere al meglio le sue idee di gioco. Se Coco dovesse essere ceduto, l’ex tecnico della Lazio potrà contare su Maripan e uno tra Masina e il nuovo arrivato Ismajli per gestire il reparto difensivo. Tuttavia non è da escludere che Baroni possa valutare di cambiare la formazione titolare della squadra nel corso della stagione nel caso in cui Schuurs dovesse tornare dal lungo stop per poi ripartire garantendo l’elevato rendimento che aveva mostrato nelle passate stagioni.