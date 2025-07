Ecco quali sono le nuove variazioni al regolamento del campionato di Serie A che saranno introdotte nella prossima stagione

Il sito dell’AIA ha ufficializzato quali saranno le nuove modifiche al regolamento di gioco per la prossima stagione.

La prima variazione seppur minima riguarda il ruolo che avrà il capitano di una squadra nel corso della partita. Oltre a essere il leader della squadra, il capitano sarà l’unico giocatore in campo incaricato di poter parlare direttamente con l’arbitro, al fine di migliorare il comportamento in campo, aumentare la cooperazione e rafforzare il rapporto tra i calciatori e l’arbitro. In seguito Nei momenti in cui il gioco dovesse essere interrotto, l’arbitro potrà fischiare la ripresa di gioco concedendo il possesso del pallone alla formazione che l’avrebbe ottenuto prima dell’interruzione. Tuttavia sarà a discrezione dell’arbitro decidere a chi verrà assegnato il possesso.

Il fuorigioco sulla rimessa del portiere

Un ulteriore novità riguarda le occasioni in cui il pallone prima di essere completamente fuori dal campo venga a contatto con un allenatore, un calciatore di riserva o un calciatore titolare che è temporaneamente fuori dal terreno di gioco. In questo caso l’arbitro dovrà interrompere il gioco per assegnare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria. Inoltre verrà valutata con più precisione la situazione di fuorigioco nata dal rinvio con le mani del portiere. In caso di fuorigioco dovrà infatti essere utilizzato l’ultimo punto di contatto che il portiere ha avuto con il pallone, poiché questo fornisce un punto di riferimento più chiaro e coerente.

Calcio d’angolo dopo la trattenuta del portiere

Una delle novità più importanti del nuovo regolamento sarà quella che valuterà con maggior precisione il tempo di trattenuta del pallone da parte del portiere. Se l’estremo difensore manterrà il controllo del pallone per più di otto secondi, adesso l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo dalla parte del terreno di gioco più vicina alla posizione del portiere quando è stato sanzionato. Non è previsto un provvedimento disciplinare a meno che il portiere non commetta ripetutamente l’infrazione. Inoltre per aiutare il portiere, l’arbitro segnalerà gli ultimi cinque secondi utilizzando una mano alzata. Questa importante novità è stata introdotta nel campionato di Serie A dopo essere stata sperimentata per parte della scorsa stagione nel campionato Primavera.

Le decisioni del VAR

Inoltre è stata formulata una nuova regola che permetterà agli spettatori degli incontri di capire le decisioni dell’arbitro nel momento in cui usufruirà del VAR. L’arbitro infatti annuncerà e spiegherà pubblicamente le decisioni prese dopo una “revisione” VAR o un lungo “controllo” VAR. Infine l’ultima normativa riguarda le situazioni di “doppio tocco” nel momento in cui verrà tirato un calcio di rigore. Se il giocatore incaricato del tiro toccherà accidentalmente il pallone in due tempi diversi, l’arbitro farà ribattere il rigore in caso in cui il tiro vada a segno o concederà il vantaggio o un eventuale calcio di punizione nel caso in cui il tiro dagli 11 metri non finisca in rete.