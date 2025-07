L’attaccante classe 2006 sta avendo l’opportunità di allenarsi a contatto con la prima squadra per cercare di risaltare agli occhi di Baroni

Lo scorso campionato della Primavera del Torino non è stato indimenticabile, tuttavia dopo un inizio di stagione al ribasso, la squadra è riuscita a registrare una striscia positiva di risultati nelle ultime giornate della stagione con l’arrivo del nuovo tecnico Fioratti. Sebbene la scorsa stagione non sia stata indimenticabile, Gabellini e altri giovani come Perciun nelle ultime giornate di campionato sono riusciti a fare il loro esordio in Serie A, un traguardo importante considerando l’età dei giovani giocatori granata. L’attaccante granata infatti nonostante la stagione difficile si è rivelato come uno dei migliori giocatori del campionato Primavera, grazie alle 12 reti segnate in 33 presenze.

In ritiro con Baroni

Gabellini è stato uno dei giocatori della Primavera a essersi aggregato al gruppo della prima squadra del Torino per gli allenamenti del ritiro estivo. In questo periodo l’attaccante italiano potrà continuare la sua preparazione alla nuova stagione sotto la guida di Marco Baroni. Conoscere il nuovo allenatore da vicino potrebbe permettergli di comprendere più facilmente le idee di gioco del tecnico, e nel caso in cui riesca a risaltare agli occhi di Baroni, Gabellini avrebbe una concreta possibilità di essere integrato nella rosa della prima squadra nel corso della stagione.

Il possibile futuro

Se dovesse fare bene nel corso del ritiro estivo, Baroni potrebbe valutare di dare più spazio in squadra a Gabellini, l’attaccante infatti se dovesse avere qualche chance per incidere dovrebbe riuscire a sfruttarle in questo periodo della stagione e nelle prime giornate di campionato. Il classe 2006 potrebbe cercare di sfruttare la ridotta profondità del reparto offensivo della squadra per mettersi in mostra e cercare di dimostrare di essere pronto per la Serie A, in attesa che Zapata completi il suo recupero prima di poter tornare a giocare nuovamente sul campo.