Il ciclista Alberto Bettiol ha fatto visita al ritiro del Torino di Prato allo Stelvio, scattando anche delle foto con alcuni granata

Continuano gli allenamenti del Torino a Prato allo Stelvio, in preparazione alla nuova stagione e all’amichevole contro l’Ingolstadt in programma domani. E oggi, prima della seduta mattutina, i granata hanno ricevuto una visita gradita: a trovare la squadra è passato infatti Alberto Bettiol, ciclista 31enne dell’XSD Astana Team. Il classe ’93 ha scattato delle foto con alcuni giocatori tra cui Biraghi, e ha poi posato anche con la maglia away che verrà utilizzata nella prossima annata.