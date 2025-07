Il presidente del Torino Urbano Cairo è stato contestato anche durante il Tour de France: esposti degli striscioni

Non c’è pace per Urbano Cairo, che mentre pubblica selfie sul proprio profilo Instagram viene criticato anche a diversi chilometri di distanza. Durante la 13ª tappa del Tour de France, infatti, sono apparsi degli striscioni – inquadrati dalla regia internazionale – con su scritto “Cairo vattene“. Altri esempi del poco amore nei suoi confronti da parte dei tifosi del Toro e degli appassionati di ciclismo, così come accaduti a più riprese in occasione del Giro d’Italia.