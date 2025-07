Oggi il Torino effettuerà una sessione di allenamento mattutina prima di scendere in campo per la prima amichevole stagionale

Oggi sabato 19 luglio il Torino è pronto per entrare in campo per dare avvio alla sessione di allenamento mattutina. Dopo quasi due settimane dall’inizio della preparazione per il prossimo campionato, oggi la squadra di Baroni scenderà in campo per la prima amichevole stagionale contro l’Ingolstadt. L’incontro di oggi sarà una buona opportunità per il Torino per prepararsi all’esordio in Coppa Italia in programma il 18 agosto contro il Modena.

La diretta dell’allenamento

Ore 10.55 Nella squadra con pettorina arancione ci sono Paleari, Lazaro, Ismajli, Coco e Masina, Anjorin e Ilic fanno i mediani, sulla trequarti ci sono Gineitis, Vlasic e Cacciamani e in attacco Adams.

Ore 10.40 Esercitazioni a campo ridotto, ora, per la squadra. Allenamento su calci di punizione e calci d’angolo, con le squadre divise in due gruppi. In porta da una parte Popa dall’altra Paleari.

Ore 10:25 La squadra in attesa di allenarsi sul campo è in palestra, nel frattempo sul campo principale si allenano i portieri con il preparatore. Milinkovic Savic, in un primo momento assente dal campo principale, ha cominciato ad allenarsi sul secondario, raggiunto dagli altri compagni di reparto.