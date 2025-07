Alle 17 il Torino scenderà in campo nella prima amichevole stagionale: le possibili scelte di Baroni per il match

La stagione del Torino si apre oggi. O meglio, quella agonistica apre i battenti. Gli allenamenti per i granata vanno infatti avanti ormai da quasi due settimane, e da diversi giorni la squadra ha raggiunto Prato allo Stelvio per il consueto ritiro di metà luglio. E proprio lì oggi andrà in scena la prima amichevole dell’estate, nonché la prima partita di Marco Baroni da nuovo tecnico del Toro. Alle 17 è infatti in programma un test contro i tedeschi dell’Ingolstadt – molto più avanti nella preparazione visto che i loro impegni ufficiali prenderanno il via già la prossima settimana -, che permetterà all’allenatore di effettuare alcune prove generali di formazione in attesa di nuovi innesti dal mercato.

Le possibili scelte di Baroni

In continuità con quanto fatto da Vanoli nella seconda parte della scorsa stagione e con il proprio credo calcistico, Baroni opterà per il consueto 4-2-3-1, in versione molto sperimentale. I primi dubbi si hanno già in porta, perché tutto dipende da come si evolverà la trattativa Napoli-Milinkovic-Savic: se non si dovesse arrivare alla chiusura in giornata, il serbo potrebbe anche partire titolare, se no spazio a Paleari. Sulle fasce si aspettano rinforzi, motivo per cui i titolari saranno Lazaro e Biraghi, mentre a completare la difesa ci saranno Ismajli e Coco. Prime prove d’intesa in mediana per Casadei e Anjorin, con Vlasic che farà da collante tra centrocampo e attacco. È sugli esterni che Baroni dovrà pazientare, e infatti i titolari potrebbero essere Gineitis e Cacciamani. Infine, la punta sarà Ché Adams: troppo presto per vedere capitan Zapata all’azione.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Lazaro, Coco, Ismajli, Biraghi; Casadei, Anjorin; Gineitis, Vlasic, Cacciamani; Adams. All. Baroni