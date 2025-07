Il presidente granata ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto aggiungendo una didascalia emblematica

Giorni intensi per Urbano Cairo, che insieme a Davide Vagnati sta lavorando per costruire il Torino della prossima stagione. Tanti viaggi per il patron granata, che ha voluto proprio ritrarre uno dei propri momenti in treno pubblicando un selfie sul proprio profilo Instagram. Cairo ha aggiunto come didascalia: “Il lavoro, l’impegno, la passione portano sempre buoni frutti. Noi italiani lo sappiamo bene e siamo infatti il settimo paese industriale al mondo partendo da una assoluta mancanza di materie prime”. Non un chiaro riferimento al Toro ovviamente, ma non sono mancate le risposte dei tifosi granata. Tra le più gettonate una con scritto: “I buoni frutti tranne a Torino però”. Ancora una volta, Cairo ha utilizzato i social in maniera piuttosto divisiva.