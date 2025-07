Il portiere uruguaiano, ormai prossimo a vestire la maglia del Torino, aveva salutato la Juventus con parole d’affetto

A poche ore da quello che sarà l’annuncio ufficiale (atteso nei prossimi giorni) fa discutere un vecchio post su Instagram di Franco Israel, risalente al periodo in cui il portiere ha lasciato la Juventus per trasferirsi allo Sporting Lisbona. L’uruguaiano ha militato nei settori Under 19 e Under 23 del club bianconero dal 2018 al 2022, collezionando oltre 80 presenze.

Il post per la Juve

Così riporta: “Grazie, per avermi fatto capire cosa significa “Juventus” come stile di vita e, soprattutto, per avermi fatto sentire a casa”. Ecco il post completo: