Ancora una brutta prestazione del difensore equatoguineano, che continua a mostrare difficoltà e lacune quest’anno

Una sconfitta che brucia, forse ancor più di quanto sarebbe successo con un risultato molto netto. Il Torino è stato battuto 3-2 dal Bologna di Vincenzo Italiano, riuscendo però a mettere molto in difficoltà una squadra che lotta per la Champions League. Nonostante ciò non è riuscito a portare a casa neanche un punto, sia per colpe di squadra che per errori individuali: dal rigore causato di Casadei all’autogol di Biraghi, passando per la marcatura inefficace di Coco su Ndoye in occasione del primo gol dei padroni di casa. Il difensore in maglia 23, in particolare, continua a mettere insieme prestazioni insoddisfacenti: sta a Vanoli ritrovarlo.

Male Coco

Sin da inizio stagione Coco ha alternato momenti di grandi partite ad altri in cui ha evidenziato delle difficoltà, e quello attuale rispecchia chiaramente uno di questi. A partire dalla trasferta di Bergamo l’ex Las Palmas sembra essere entrato in un loop di negatività da cui non riesce a uscire, e che condiziona anche le sue prestazioni. Prima il tocco di braccio che sarebbe potuto costare il rigore all’Atalanta, poi il duello perso con Pinamonti contro il Genoa e infine anche la marcatura un po’ “allegra” su Ndoye, con in mezzo altri errori meno impattanti.

Il cambio di difesa

Per un Maripan che cresce a livello tecnico e di leadership, c’è un Coco che regredisce, e non riesce a imporsi in un Torino che ha bisogno di difensori forti. Inizialmente il passaggio alla difesa a 4 sembrava aver portato dei benefici a entrambi, ma mentre il cileno ha migliorato gradualmente le proprie partite Saul ha fatto dei passi indietro, diventati maggiormente evidenti nelle ultime settimane. Sta a Vanoli ora ritrovarlo e aiutarlo a rendere nuovamente al meglio, per evitare che la difesa torni a essere bucata come a inizio stagione.