Da quando il Torino ha cambiato modulo, passando dal 3-5-2 al 4-2-3-1, i risultati sono migliorati e la difesa è diventata più solida. Ma nella partita contro il Bologna sono stati presi 3 gol. Difesa in tilt soprattutto per errori individuali. Sul gol di Ndoye, Coco è stato bruciato in velocità e poteva fare meglio. Poi c’è stato il fallo da rigore di Casadei, in occasione di una chiusura difensiva finita male. Infine, l’autogol clamoroso al 90′ di Biraghi che ha condannato i granata. La difesa a 4 questa volta non ha convinto a pieno, anche se gli errori dei singoli hanno fatto la differenza.

Per la prima volta da quando si gioca a 4 dietro, sono stati presi 3 gol. Infatti non era mai successo prima con il 4-2-3-1 in campo. Udinese-Torino 2-2, Torino-Parma 0-0, Torino-Juventus 1-1, Fiorentina-Torino 1-1, Torino-Cagliari 2-0, Atalanta-Torino 1-1 e Torino-Genoa 1-1. 6 gol subiti in 7 partite. 1 vittoria e 6 pareggi. Mentre contro il Bologna 3 gol subiti, sconfitta e 0 punti. La speranza è quella che si tratti di una serata storta, condizionata anche dalle condizioni del campo e dagli episodi sfavorevoli. Dai dettagli che fanno la differenza.

La fotocopia Cagliari

L’ultima volta che il Torino aveva subito 3 gol? Cagliari-Torino 3-2. Una partita fotocopia. Cagliari avanti al 38′ con Viola. Pareggio di Sanabria al 41′. 1-1 il parziale a fine primo tempo. Poi il vantaggio granata con Linetty al 55′. Palomino pareggia i conti al 74′. Infine, autogol di Coco al 78′. Non ci sono differenze con la partita del Dall’Ara. Toro propositivo e che crea occasioni, ma punito dalle disattenzioni in difesa. Perdere con questi autogol non è possibile. Può capitare, ma Vanoli ha da lavorare su questo aspetto, più mentale che altro.