I due esterni offensivi hanno abbassato il livello delle prestazioni nelle ultime due partite, e Vanoli aspetta il momento di Elmas dal 1′

Peggio di così non poteva andare, o forse sì. Dopo 7 risultati utili consecutivi il Torino ha perso in casa del Bologna, venendo beffato da un autogol di Biraghi al 90′. I granata hanno messo insieme una bella prestazione, ma non sono riusciti a portare a casa punti che sarebbero stati importanti per la lotta salvezza. Dicevamo che sarebbe potuta andare peggio: sì, perché dal Dall’Ara Vanoli esce con qualche spunto positivo da cui ripartire. Su tutti l’esordio di Elmas, che si è presentato alla grande ai nuovi tifosi con un gol stupendo segnato dopo 3 minuti dal suo ingresso in campo. Il tecnico e i tifosi aspettano con ansia che il macedone recuperi la miglior condizione possibile, anche perché nelle ultime gare il rendimento di Karamoh e Lazaro è calato.

Lazaro e Karamoh in calo

Diventati titolari con il passaggio alla difesa a 4, Lazaro e Karamoh hanno convinto nelle prime uscite con il nuovo sistema di gioco, fornendo delle belle prestazioni seppur senza gol segnati. Poi però probabilmente la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, e i due hanno iniziato ad avere delle difficoltà, fino alla sfida di Bologna. Un 5 in pagella per entrambi, tra i peggiori nella sconfitta del Dall’Ara: l’austriaco ha sofferto molto Miranda, non riuscendo a contenerlo e permettendo ai rossoblù di crossare molto dalla sinistra; l’ex Montpellier, invece, ha corso e si è impegnato ma continua a non trovare né gol né assist, e questo per un attaccante non può non far notizia.

Vanoli aspetta Elmas

È per questo che Vanoli aspetta Elmas, che in soli 3 minuti ha fatto vedere di poter decidere una partita con una singola giocata – cosa che gli altri due non hanno mai fatto. Non appena il macedone entrerà in condizione prenderà il posto sugli esterni, e anche i compagni potrebbero beneficiarne.