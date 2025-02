Il croato trova il momentaneo pareggio, nel finale un autogol di Biraghi condanna i granata: le pagelle

MILINKOVIC SAVIC 5.5: sul primo gol non è impeccabile. Esce male e in ritardo non chiudendo a sufficienza lo specchio a Ndoye. Intuisce ma non riesce a parare il rigore dell’attaccante.

WALUKIEWICZ 5.5: sulla sua fascia il Bologna prova costantemente a sfondare già dai primissimi minuti e lì spesso la retroguardia va in difficoltà. Si ferma per infortunio (st 9′ PEDERSEN 5.5: spinge poco pur essendo più nelle sue corde)

MARIPAN 6.5: nell’occasione del gol del pari granata parte dalla sua area e dopo uno scambio con Adams serve Vlasic che non sbaglia. Dietro la difesa soffre parecchio ma lui non commette grossi errori

COCO 5: in affanno come è evidente già sul primo gol, quando rincorre Ndoye senza riuscire a chiuderlo

SOSA 5.5: soffre Ndoye più che mai, specialmente nel primo tempo. Vince il ballottaggio con Biraghi ma dimostra ancora una volta che la sua titolarità è tutto fuorché certa (st 37′ BIRAGHI 5.5: davvero sfortunato nel deviare in porta quel pallone)

LINETTY 5.5: torna titolare dopo un mese e pur facendo molto lavoro sporco spesso va in difficoltà. Era prevedibile si sentisse l’assenza di Ricci, cosa che puntualmente avviene (st 17′ GINEITIS 5.5: spende subito un giallo che lo condiziona)

CASADEI 5: un po’ di inesperienza lo porta a commettere un fallo da rigore molto ingenuo, ma al di là di questo peccato di gioventù la sua prestazione non è indimenticabile

LAZARO 5: soffre Miranda non riuscendo a contenerlo tanto che su quella corsia il Bologna si ritrova spesso libero di crossare in area (st 37′ MASINA SV)

VLASIC 6.5: di gare di qualità ne aveva giocate tante nell’ultimo periodo, senza tuttavia riuscire a segnare. Stavolta non brilla come nelle ultime uscite però segna un gol pesante, quello del momentaneo 1-1, un minuto dopo aver messo Adams davanti al portiere nell’occasione (fallita) più clamorosa del primo tempo

KARAMOH 5: corsa e impegno sì, gol ancora nessuno, ed è il copione ormai consolidato delle sue partite. Resta ancora l’unico attaccante a non aver segnato in questo campionato (st 17′ ELMAS 7: ci mette solo tre minuti a cambiare l’inerzia della partita, siglando il suo primo gol con la maglia del Toro e portando momentaneamente avanti i granata)

ADAMS 6: nel primo tempo sbaglia la scelta, quando invece di puntare Skorupski, tutto solo e lanciato a rete, serve (male) Karamoh, sprecando una clamorosa occasione. Poi si fa perdonare con lo scambio con Maripan nell’azione dell’1-1. Nella ripresa va vicino al gol chiamando Skorupski al grande intervento.

All.VANOLI 6: su un campo difficile, sia perché pesante sia per il valore dell’avversario, dà una chance a Casadei – ancora un po’ acerbo – ed è pure sfortunato perché senza quel tocco di Biraghi avrebbe forse portato a casa un buon punto.