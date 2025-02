Sintesi e commento del primo tempo di Bologna-Torino: apre la rete di Ndoye, pareggia Vlasic dopo una bella azione di Maripan

Per la sfida del Dall’Ara, Vanoli lancia dal 1′ Casadei, dopo avergli regalato uno spezzone contro il Genoa. Un centrocampo inedito quello del Torino perché al suo fianco c’è Linetty, laddove solitamente agisce Ricci, oggi squalificato. La difesa è la stessa dell’ultimo match, con Walukiewicz a destra e Sosa a sinistra, stessa trequarti di sempre con Adams terminale offensivo. Parte meglio il Bologna: al 2′ Miranda sfrutta la corsia di sinistra per arrivare al cross, al 10′ Pobega ci prova ma Milinkovic Savic respinge il tiro dell’ex. Al 12′ Fabbri fischia un calcio di rigore per un presunto fallo di Linetty ai danni di Ndoye: dopo il consulto col Var e dopo la visione del video, l’arbitro decide giustamente di togliere il penalty perché il fallo il polacco lo subisce. Il risultato cambia poco dopo. Al 20′, infatti, i rossoblù: Pobega imbecca Ndoye che inseguito da Coco infila Milinkovic, non proprio brillante in uscita. Per il primo tiro in porta del Torino bisognerà aspettare il 27′: Vlasic per Adams col Ché trova la mano di Skorupski a toccarla quel tanto che basta per metterla in calcio d’angolo. Il Bologna mantiene lo stesso impatto sulla partita, ma il Toro al 37′ sfiora ancora il pareggio ed è clamoroso l’errore di Adams che a tu per tu con il portiere preferisce servire Karamoh alla sua sinistra ma il passaggio per il numero sette non è preciso e l’azione sfuma. Non passa nemmeno un minuto che è Maripan ad entrare in area, defilato sulla destra nella stessa posizione di Adams poco prima, solo che stavolta il cileno azzecca il passaggio per Vlasic e il croato non sbaglia, siglando la rete dell’1-1. Il primo tempo, dopo un minuto di recupero, si chiude sull’1-1.