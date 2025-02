Bologna-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Bologna-Torino è l’anticipo della 25ª giornata di Serie A, in programma allo Stadio Dall’Ara. Si affrontano due squadre che stanno molto bene: da un lato gli emiliani, reduci da 9 risultati utili consecutivi, dall’altro i granata che hanno una striscia aperta di 7 partite di fila senza sconfitte. Entrambe faranno di tutto per continuare a non perdere, motivo per cui la sfida sarà da non perdere. Seguila in diretta su Toro.it.

Bologna-Torino: la diretta

20′ GOL del Bologna. Ha segnato Ndoye

17′ Casadei perde malamente palla a centrocampo, il Bologna riparte e Castro arriva al cross ma in area non trova compagni

15′ Tolto il rigore. Il fallo è di Ndoye su Linetty e l’arbitro assegna, giustamente, la punizione al Torino

14′ L’arbitro Fabbri va a rivedere le immagini al monitor

13′ Check in corso, Linetty sembra essere arrivato sul pallone per primo

12′ RIGORE per il Bologna. Fallo di Linetty su Ndoye

10′ Conclusone di Pobega dal limite, Milinkovic-Savic respinge

8′ Nulla di fatto dalla punizione, la difesa del Torino ha allontanato

7′ Fabbri fischia una punizione sulla sinistra per il Bologna per una presunta smanacciata di Maripan, che aveva allargato il braccio per proteggere il pallone

4′ Il campo è tutt’altro che in buone condizioni: tante pozzanghere per via della forte pioggia abbattutasi su Bologna

2′ Cross dalla sinistra di Miranda, Castro arriva prima di Coco sul pallone ma calcia male e non trova la porta

1′ Il Bologna batte il calcio d’inizio

PRIMO TEMPO

Bologna-Torino 0-0: il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, Calabria, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Fabbian. Allenatore: Italiano.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Elmas, Salama, Pedersen, Dembele, Biraghi, Gineitis, Dalla Vecchia. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Fabbri di Ravenna (ass. Mondin e Raspollini; IV uomo Santoro; Var Dionisi; Avar Abisso)

Bologna-Torino: il prepartita

Ore 20.30 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: fra poco l’annuncio delle formazioni e il fischio d’inizio del match

Ore 20.15 Continuano al Dall’Ara le operazioni di riscaldamento delle squadre ma pure di Fabbri e dei suoi assistenti.

Ore 19.50 Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Bologna e Torino. Tra i granata gioca dal 1′ Casadei.

Ore 19.20 Le squadre sono arrivate allo stadio Dall’Ara, fra poco verranno annunciante le formazioni ufficiali.

Ore 18.45 Mancano due ore alla sfida tra Bologna e Torino, anticipo della 25ª giornata di Serie A. Tanti i tifosi già arrivati allo Stadio Dall’Ara, mentre si attendono ancora i pullman delle due squadre. L’atmosfera è delle migliori: i tifosi rossoblù vogliono la vittoria, non sono da meno quelli granata.

Dove vedere Bologna-Torino in tv e in streaming

Bologna-Torino in diretta TV (e in diretta streaming), così come tutte le altre partite del campionato di Serie A, è possibile vederla su Dazn, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone, tablet, Smart TV ma anche console dei videogiochi.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

