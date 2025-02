Così il dt Vagnati ha parlato prima della partita tra Bologna e Torino: nell’ultimo turno il clamoroso errore arbitrale che ha penalizzato i granata

Negli occhi c’è ancora il rigore non assegnato: “Dobbiamo voltare pagina, giochiamo con una squadra che ha fatto un ottimo lavoro e raggiunto obiettivi importantii, dobbiamo avere la giusta mentalità, non ci sentiamo inferiori”. Casadei gioca dal 1‘: “Sicuramente è un giocatore di grande talento, deve stare tranquillo e lavorare, ci mette l’anima e così si cresce. Siamo curiosi sì ma i giudizi non si danno dopo una sola partita”. Poi su Ilic: “Ivan è forte, ci abbiamo sempre creduto, l’acquisto è stato fatto con una cifra importante, vediamo cosa succede, se rimane saremo contenti, vedremo cosa succederà nelle prossime ore”.