Così Ché Adams ha parlato dell’imminente sfida che metterà di fronte il Torino e il Bologna allo stadio Dall’Ara

Ancora una volta Ché Adams guiderà l’attacco del Torino a Bologna. Una squadra arrabbiata dopo quanto accaduto nel finale della sfida col Genoa, con quel rigore non assegnato? “Assolutamente sì- Quella col Bologna è una partita difficile ma andremo in campo per fare i tre punti. Il Bologna è forte e dovremo sfruttare le occasioni che arriveranno, quando arriveranno”. I felsinei sono l’ultima squadra ad aver battuto i granata: da allora è iniziata la striscia positiva che ha accompagnato finora i ragazzi di Vanoli.