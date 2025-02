Bologna-Torino, le formazioni ufficiali: Sosa ha vinto il ballottaggio con Biraghi sulla corsia sinistra, Walukiewicz a destra

Prima da titolare per Cesare Casadei. Il centrocampista aveva esordito contro il Genoa, entrando nel secondo tempo, per la partita del Dall’Ara il tecnico Paolo Vanoli ha invece deciso di schierarlo dal primo minuto al posto di Adrien Tameze. A sostituire lo squalificati Samuele Ricci è invece Karol Linetty. In difesa gioca ancora una volta Sebastian Walukiewicz nel ruolo di terzino destro mentre a sinistra Borna Sosa ha vinto il ballottaggio con Cristiano Biraghi. Nel Bologna gioca Castro come punta centrale con l’ex Tommaso Pobega sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, Calabria, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Fabbian. Allenatore: Italiano.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Elmas, Salama, Pedersen, Dembele, Biraghi, Gineitis, Dalla Vecchia. Allenatore: Vanoli.