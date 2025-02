L’analisi di Bologna-Torino di Paolo Vanoli: granata fermati da un autogol di Biraghi al 90′ costato il pareggio

Così Vanoli a Dazn ha commentato la sconfitta del Torino sul campo del Bologna, a causa di un autogol sfortunato di Biraghi. “C’è un grosso rammarico, abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra importante, perdere così dà fastidio. Sapevamo che potevano crearci problemi, nel primo tempo dovevamo essere più lucidi, abbiamo sbagliato gol incredibili, poi gli episodi fanno la differenza. Siamo delusi per il risultato”.

Le recriminazioni sono forse più sul rigore, chiedono all’allenatore: “Sì, Casadei era alla prima partita da titolare, ha fatto un’ottima partita ma lì ha perso l’inserimento ed è stato furbo Pobega a cercare il contatto. Lo accettiamo, alla fine abbiamo perso una partita per un rigore e per un autogol, nel finale forse dovevamo essere più lucidi, sono falli evitabili. Questo è un passo della crescita, lui è un ragazzo giovane. Stasera abbiamo fatto dei passi avanti, dispiace per l’episodio, succede… la prestazione è quella giusta”. Casadei ha spesso intercettato i rilanci del portiere “Stasera serviva quello, noi siamo più da palleggio e abbiamo fatto bene, Casadei ci dà tanto oltre alla fisicità, secondo me ha fatto una buona partita”.

Vanoli su Elmas

Su Elmas: “Per noi è un giocatore importante, lo ha dimostrato a Napoli, ha avuto un piccolo stop a Lipsia ma adesso è solo una questione di pazienza, di inserirlo dal punto di vista fisico, quando è entrato ha dimostrato le sue qualità”.