Si avvicina il match tra Torino e Milan della prossima giornata di Serie A, i rossoneri in trasferta faticano molto di più

Il Milan arriva a questa sfida con il Torino in un buon momento di forma, avendo ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato. Tuttavia, i numeri in trasferta restano una preoccupazione per la squadra rossonera. Infatti, il Milan ha conquistato solo 17 punti in 11 gare fuori casa, un dato che evidenzia le difficoltà della squadra quando non gioca a San Siro. Il dato che salta maggiormente all’occhio è quello relativo ai gol subiti: ben 15 gol in trasferta contro i 9 gol subiti in 13 partite casalinghe. Questo squilibrio tra rendimento interno ed esterno potrebbe giocare a favore del Torino, che avrà l’opportunità di sfruttare il fattore casa.

Il rendimento granata in casa

Il Torino arriva a questa partita dopo una deludente sconfitta al 90′ contro il Bologna, che ha interrotto una lunga striscia di risultati utili consecutivi che, rimane comunque fine a se stessa dato che nelle utilme 9 partite il Toro ha vinto solamente una volta, per il resto solo pareggi e la sconfitta di Bologna. La sfida con il Milan rappresenta una grande occasione per ritrovare il sorriso dato che i rossoneri arrivano dall’eliminazione dalla Champions con il Feyenoord.

Tuttavia, il Torino deve essere consapevole che il Milan, pur faticando fuori casa e stanco dalla sfida europa, rimane un avversario temibile. Un aspetto interessante dei granata è il rendimento piuttosto equilibrato tra casa e trasferta. Sebbene la squadra non mostri grandi differenze tra le partite interne ed esterne, si può notare che in casa i granata subiscono e producono meno gol rispetto alle trasferte. Il Torino dovrà cercare di sfruttare il proprio campo e il proprio gioco solido per mettere in difficoltà una squadra milanista che, pur vincente nelle ultime settimane, fatica lontano dal suo stadio.