Walukiewicz, dopo la botta all’anca contro il Bologna, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione contro il Milan

Walukiewicz nella sfida contro il Bologna, persa per 3-2 dai granata, ha subito un colpo all’anca che lo ha costretto a lasciare il campo. Il problema ha continuato a persistere nei giorni successivi tanto che lunedì si è allenato a parte. Oggi però il numero 4 granata è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà a disposizione per la sfida contro il Milan in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Un bel sospiro di sollievo per Vanoli che già si trova senza Masina a causa ella squalifica rimediata contro il Bologna. Se il polacco non fosse riuscito a recuperare dall’infortunio il tecnico avrebbe avuto a disposizione solamente Coco e Maripan come difensori centrali.

Walukiewicz terzino e difensore centrale

Soprattutto nelle ultime partite Walukiewicz è stato spesso utilizzato come terzino destro invece che come difensore centrale, questo per cercare di dare più fisicità alla difesa granata ed avere una squadra più bilanciata. Nonostante il polacco non sia proprio un terzino ha dovuto giocare lì anche perché gli altri terzini destri sarebbero Dembelè e Pedersen, nessuno dei quali ha le caratteristiche difensive dell’ex giocatore dell’Empoli. Contro il Milan però difficilmente Vanoli potrà usarlo come terzino visto che a disposizione ha solo 3 difensori centrali (Coco, Maripan e Walukiewicz). Quindi il polacco verrà impiegato con ogni probabilità come difensore centrale.

Walukiewicz punta a superare Coco

Walukiewicz ora può anche sperare di sostituire Coco. Troppi errori nelle ultime partite che sono costati al Toro diversi punti in classifica. Vanoli potrebbe, anche se sembra difficile, scegliere di lasciare al numero 23 un turno di pausa e schierare Walukieiwcz.