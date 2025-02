Casadei ha giocato la sua prima da titolare in maglia granata contro il Bologna: ha bisogno di tempo per maturare

Cesare Casadei contro il Bologna ha giocato la sua prima partita da titolare in maglia granata. Era già entrato in campo nel finale della sfida contro il Genoa andando anche vicino al gol. Contro la squadra di Italiano il numero 22 del Toro ha giocato dal primo minuto, complici anche le assenze forzate di Tameze e Ricci, il primo per infortunio e l’altro per squalifica. Il giovane ha offerto una prova macchiata da un solo errore pesante: quello che causa il rigore. Infatti Sul risultato di 2-1 per il Torino l’ex giocatore del Chelsea è entrato in maniera fallosa su Pobega in area. Calcio di rigore inevitabile e gol del pareggio del Bologna.

Prestazione positiva con il Bologna: Casadei ora cerca altro spazio

Dai dati si evince quanto Casadei con i suoi centimetri e la sua struttura fisica possa contribuire in maniera importante al miglioramento della rosa. Nella sfida contro il Bologna ha vinto 9 duelli aerei su 14 ingaggiati e ne ha vinto 1 su 2 di duelli a terra. Il numero 22 è stato anche prezioso in fase offensiva con 22 passaggi riusciti di cui 1 passaggio chiave. Certo, la sfida del Dall’Ara ha evidenziato quanto xsia per lui necessario fare esperienza. Ora Ricci torna dalla squalifica ma Tameze è ancora fuori per l’infortunio. Questo dà al classe 2003 ancora dello spazio per mettersi in mostra e scalare le gerarchie.

Contro il Milan in tre per un posto

Contro il Milan giocherà Ricci senza alcun dubbio. Resta però aperto l’altro posto a centrocampo. A giocarselo sono in tre: Linetty, Casadei e Gineitis. Contro il Bologna Vanoli aveva schierato Linetty e Casadei rinunciando al lituano che quindi parte leggermente indietro nelle gerarchie.