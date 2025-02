Cesare Casadei è appena arrivato in maglia granata e al suo esordio contro il Genoa è già andato vicino al gol

Cesare Casadei, dopo una lunghissima trattativa, è arrivato in granata. Un colpo importante per rinforzare il centrocampo vista la probabile partenza di Ilic. Nella sfida di ieri è entrato al posto di Karamoh al 71′ minuto. Se da un lato deve assolutamente migliorare la precisione sui passaggi (9 passaggi precisi su 16) dall’altro lato ha fatto subito vedere quanto i suoi 192 centimetri possano essere utili al Toro sia a centrocampo che su palle inattive. Infatti ha vinto 4 su 4 duelli aerei ingaggiati andando anche vicino al gol di testa su un calcio d’angolo all’inizio del recupero. Il numero 22 ha nel complesso offerto una buona prestazione all’esordio, specialmente per un giocatore che non ha giocato molto questa stagione e deve ritrovare la condizione.

Casadei potrebbe avere più spazio

Della buona prestazione di Casadei ne ha parlato anche il capitano del Toro, Samuele Ricci. Queste le parole del numero 28 sul compagno di reparto: “Sicuramente Casadei, ma anche gli altri arrivati, ci daranno una grande mano e saranno importanti anche fuori dallo spogliatoio. Gli manca un po’ il ritmo partita ma lo acquisirà, ha caratteristiche diverse dalle mie ma potremmo completarci”. Ora oltretutto Casadei avrà sicuramente dello spazio in più visto l’infortunio di Tameze, le cui condizioni sono da valutare, che ieri è uscito dolorante al 30′ minuto lasciando il campo a Gineitis. Nella prossima sfida Vanoli dovrà anche fare a meno di Ricci che era diffidato e ha preso il cartellino giallo. Poche possibilità di scelta quindi per il tecnico granata che se Tameze non riuscisse a recuperare si troverebbe a dover affrontare il Bologna avendo a disposizione solamente 3 giocatori per la mediana: Linetty, Gineitis e Casadei.

Casadei può dare una grande mano al Toro

Cesare Casadei ieri ha fatto vedere di essere già pronto ad entrare a partita in corso e rendersi pericoloso. Certo come ha detto Ricci è ancora fuori condizione, cosa normale per un giocatore che per metà stagione ha giocato molto poco, ma sicuramente può recuperare la condizione migliore possibile e diventare un titolare importante di questo Torino, sia per il presente che per il futuro.