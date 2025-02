Ieri il Torino ha pareggiato 1-1 contro il Genoa subendo una rimonta dopo averne invece portate a casa una serie

Ieri il Torino ha pareggiato 1-1 contro il Genoa tra le proteste dei granata per un rigore abbastanza evidente non assegnato. La squadra di Vanoli era passata in vantaggio nel recupero del primo tempo con un autogol di Thorsby su calcio d’angolo. I liguri poi hanno pareggiato la sfida al 68′ minuto con Pinamonti su un errore in impostazione di Coco. I granata hanno quindi subito una rimonta. Questo non accadeva dalla sfida contro il Monza. Anche questa era finita 1-1 questa volta a segnare per il Toro era stato Masina. La sfida contro i brianzoli andava in scena in occasione della 13esima giornata di Serie A, e per le successive 11 partite la squadra di Vanoli era riuscita a non subire più rimonte. Anzi una delle caratteristiche di questo Toro era proprio la capacità di rimontare le avversarie.

Genoa, Monza, Cagliari e Milan: le rimonte subite dai granata

Oltre alle rimonte subite da Genoa e Monza il Toro nel corso della stagione si era fatto rimontare in altre due occasioni: contro il Cagliari e contro il Milan. La partita contro il Cagliari si è giocata in occasione dell’ottava giornata di Serie A con i granata che affrontavano la loro prima partita dopo l’infortunio di Zapata. Gli isolani erano passati in vantaggio con un gol su punizione di Viola e il Toro aveva ribaltato il risultato con i gol di Sanabria e Linetty. Poi però il gol di Palomino e l’autogol di Coco avevano condannato la squadra di Vanoli a tornare a casa senza neanche un punto. Contro il Milan invece i granata avevano disputato la prima partita di Serie A, andando in vantaggio di ben 2 gol grazie ad un autogol di Thiaw e al gol di Zapata. Poi però i rossoneri hanno assediato l’area del Toro e hanno trovato il gol del 1-2 all’89’ con Morata e il gol del pari al 95′ con Okafor.

Contro il Genoa un Toro non all’altezza

Al di là del rigore non fischiato ai granata il Toro ieri ha buttato via una buona occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione e avvicinarsi alle posizioni più di metà classifica. Contro il Genoa servivano i tre punti e la squadra di Vanoli non è stata in grado di portarseli a casa, regalando il gol del pareggio con Coco che sbaglia il passaggio e regala al Genoa la possibilità di segnare, possibilità che Pinamonti non spreca.