Ciccio Graziani, ospite fisso di Sport Mediaset XXL, è intervenuto ieri sera parlando dell’episodio che ha fatto discutere in Torino-Genoa

Durante la trasmissione anche Ciccio Graziani si è espresso in merito al controverso episodio accaduto nel finale del match tra Toro e Genoa. “Sabelli tira la maglia a Sanabria senza che l’attaccante possa saltare” questo è stato il commento di Graziani, anche lui d’accordo sul fatto che il rigore fosse netto, non sono mancate le critiche in merito all’utilizzo recente del Var:“Richiamate l’arbitro al Var, questo è l’aiuto della tecnologia”. Un invito a richiamare più spesso il direttore di gara ad analizzare episodi dubbi come questo in modo da scaturire meno polemiche possibili.