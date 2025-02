Nella partita di ieri tra Torino e Genoa, terminata per 1-1, manca un rigore clamoroso ai granata e dalle statistiche meritavano i granata

La sfida tra Torino e Genoa all’Olimpico Grande Torino è terminata con un pareggio per 1-1. Un pareggio che a livello di classifica non serve a nessuna delle due squadre me che sicuramente lascia l’amaro in bocca più ai granata che non ai liguri. Infatti nel finale di partita manca un rigore clamoroso in favore del Toro con Sanabria che al 94′ viene vistosamente tirato per la maglia in area. Oltre al rigore poi anche le statistiche dicono che i granata avrebbero meritato di portarsi a casa i tre punti. La squadra di Vanoli infatti ha calciato 10 volte di cui 3 volte nello specchio mentre la formazione di Vieira è arrivata alla conclusione 6 volte inquadrando solo 2 volte la porta. Anche il dato dei cross in area va sottolineato con il Toro che ha crossato 23 volte contro le 10 del Genoa. Certo in una partita con 23 cross si è fatta sentire la mancanza di Zapata in area.

Possesso palla, passaggi, angoli e occasioni da gol

Anche le altre statistiche danno ragione al Toro che ha avuto il 56% del possesso palla contro il 44% del Genoa. I granata hanno poi effettuato 389 passaggi riusciti, quasi 100 in più degli avversari (Genoa a 297). La squadra di Vanoli ha anche tramutato questo dominio del pallone in ben 7 occasioni da gol quasi il doppio rispetto a quelle dei liguri (4). Un’altra statistica a favore del Toro è quella sui calci d’angolo: 4 per i granata e 2 per i rossoblù. Una delle poche statistiche in cui invece è il Genoa ad avere la meglio sul Torino è quella dei contrasti vinti. Troppa leggerezza da parte dei granata in alcuni contrasti. E poi il motivo del pari si ritrova nella quantità di palloni persi dal Toro: 11. In una di queste 11 occasioni i granata hanno subito il gol del pareggio.

Pareggio che al Toro sta stretto, ma i granata devono essere più attenti

Il pareggio maturato sta decisamente stretto ai granata ma è normale, a certi livelli, essere puniti su errori grossolani come quello di Coco in costruzione. Un errore grave che è costato 2 punti importanti ai granata che adesso sarebbero a quota 30 punti. Bisogna migliorare l’attenzione difensiva e la determinazione nei contrasti. E poi bisogna anche cercare di sfruttare meglio le occasioni da gol create.