Ricci era diffidato e con il Genoa si è fatto ammonire, Tameze è uscito per una botta, i granata perdono la coppia ormai collaudata del centrocampo

ll Torino si prepara ad affrontare il Bologna senza la sua coppia di centrocampo ormai consolidata, Ricci e Tameze, una situazione che complica non poco i piani di Vanoli. Ricci, che ha rappresentato il perno del centrocampo granata per tutta la stagione, è stato ammonito durante il match contro il Genoa, causando così la sua squalifica per la prossima partita. Dall’altra parte, Tameze ha dovuto lasciare il campo al 30′ contro il Genoa a causa di un infortunio e le sue condizioni sono ancora da valutare. Con questi due giocatori out, il Torino si trova a dover fare i conti con una situazione inedita e potenzialmente delicata.

Ricci e Tameze, il cuore del centrocampo granata

Da inizio stagione, Ricci è stato fondamentale per il gioco del Torino, sia nel precedente schema tattico con il 3-5-2, sia nel più recente 4-2-3-1. La sua capacità di gestire il possesso e distribuire il gioco è stata cruciale per la manovra dei granata. Al fianco di Ricci, Tameze è diventato un elemento altrettanto importante, soprattutto dopo il cambio di modulo. La sua aggressività e la sua visione di gioco lo hanno reso un partner ideale per Ricci. Insieme, i due hanno creato un equilibrio che ora, con la loro assenza, il Torino deve trovare in fretta.

La sfida per Vanoli: scegliere i sostituti

Con Ricci e Tameze fuori gioco, sarà compito di Vanoli reinventare il centrocampo. Il tecnico granata dovrà scegliere due tra Gineitis, Linetty e il nuovo arrivato Casadei. Gineitis, che ha mostrato buone qualità in fase di recupero e distribuzione, potrebbe essere una soluzione interessante, mentre Linetty, pur avendo vissuto alti e bassi, è una risorsa esperta in grado di garantire equilibrio. Casadei, giovane e talentuoso, potrebbe essere una carta fresca, ma ancora da adattare al sistema di gioco. La scelta dei due centrocampisti sarà decisiva per l’equilibrio della squadra contro un Bologna che non si può sottovalutare.