I granata hanno battuto l’Atalanta a inizio stagione e da quel momento non hanno più trovato la vittoria con nessuna big

ll Torino in questa stagione ha faticato a imporsi contro le grandi squadre del campionato. L’unica vittoria ottenuta finora contro una big risale alla seconda giornata del campionato, quando batté l’Atalanta. Da quel momento in poi, però, i granata non sono riusciti a ripetersi contro le squadre più forti. Nel derby con la Juventus è arrivata una sconfitta e un pareggio, mentre contro il Napoli è giunta un’altra sconfitta. Anche le sfide contro le romane (Roma e Lazio) si sono concluse con sconfitta, così come il match con l’Inter, in cui tra l’altro si è infortunato gravemente Zapata (rottura del crociato) a ottobre.

Un bilancio positivo contro il Milan

Nonostante la difficoltà nelle partite contro le altre grandi, il Milan rappresenta una delle squadre contro cui il Torino ha avuto una certa fortuna negli ultimi anni. Sotto la gestione dell’ex allenatore Juric, i granata hanno avuto un buon bilancio contro i rossoneri, riuscendo a batterli ben tre volte negli ultimi due anni. La vittoria più recente risale a maggio 2024, quando il Torino si imponeva per 3-1 contro il Milan. La squadra granata ha poi collezionato altre due vittorie contro i rossoneri: una agli ottavi di Coppa Italia nel gennaio 2023, vinta ai supplementari per 1-0 a San Siro, e una in campionato nello stesso anno, vinta 2-1 in casa.

La sfida con il Milan di quest’anno

Nel prossimo incontro con il Milan, che avverrà in questa stagione, il Torino cercherà di ripetere quanto fatto negli ultimi due anni, quando il bilancio con i rossoneri è stato positivo. Nella prima giornata di campionato, la sfida finì in pareggio ma fino a pochi minuti dalla fine i granata erano avanti di due gol. Dopo un avvio difficile, i granata cercheranno di sfruttare il buon ricordo che hanno lasciato nelle recenti sfide con il Milan, sperando di fare risultato contro una delle squadre più forti del campionato.