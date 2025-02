Borna Sosa potrebbe non essere disponibile per la partita contro il Milan. Il croato infatti ha la febbre e potrebbe non recuperare in tempo

Borna Sosa è in forte dubbio per la partita con il Milan. Il numero 24 del Torino infatti ha la febbre e, visto l’esiguo tempo che manca alla sfida contro i rossoneri, rischia di non recuperare. Con grande probabilità sarà quindi Biraghi a giocare da titolare, nonostante l’autogol contro il Bologna. L’ex Fiorentina infatti è l’unico in grado di fare quel ruolo a disposizione di Vanoli visto che Masina è stato squalificato. L’indisponibilità del croato si somma quindi alla squalifica di Masina e ovviamente all’infortunio di Schuurs, mettendo in difficoltà la difesa dei granata con Vanoli che avrà poche possibilità di scelta.