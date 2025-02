Vanoli e Conceicao si affrontano per la prima volta da allenatori ma da giocatori hanno già giocato contro

Paolo Vanoli e Conceicao per la prima volta si affronteranno da allenatori in occasione di Torino-Milan. I due allenatori però si sono già incontrati da giocatori. Entrambi hanno giocato al Parma e per pochissimo non hanno giocato insieme. Infatti il portoghese è arrivato in gialloblù nel 2000, nella stessa finestra di mercato in cui l’italiano ha lasciato la squadra. I due però hanno già giocato contro il Serie A e non solo. Da avversari si sono incontrati, essendo entrambi in campo, in 9 occasioni diverse. Il bilancio è nettamente a favore del tecnico del Milan che ha vinto 5 delle 9 sfide mentre Vanoli ne ha vinte solamente 2. Le rimanenti 2 sono finite invece in pareggio. In totale sono stati in campo uno contro l’altro per 388 minuti. Il primo incontro è stato nella stagione 98/99 quando la Lazio di Conceicao ha battuto il Parma di Vanoli.

Vanoli contro Conceicao: le sfide tra i due

La seconda sfida tra i due è stata la stagione successiva, 99/00, quando ancora una volta la Lazio di Conceicao ha battuto il Parma di Vanoli. La sfida di ritorno tra le due squadre invece è finita con un pareggio per 0-0. Sempre nella stessa stagione i due si sono incontrati anche con le nazionali in una sfida tra Italia e Portogallo finita 2-0 per gli azzurri. Partita in cui però i due sono stati in campo insieme solo per 1 minuto. La stagione successiva poi i due giocatori si sono incontrati 3 volte, due in campionato e una in Coppa Italia. In questa stagione Conceicao giocava al Parma e Vanoli alla Fiorentina. La prima partita è finita 2-2, la seconda 0-1 per il Parma, ma la terza, la finale di Coppa Italia è stata vinta dalla squadra di Vanoli per 1-0.

Le ultime due sfide

Le ultime due volte in cui i due si sono scontrati sono state nella stagione 2001/2002 quando l’Inter di Conceicao vinse contro la Fiorentina di Vanoli e poi nel 2002/2003 quando il Bologna di Vanoli perse 1-2 contro l’Inter del portoghese.