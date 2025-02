Rispetto alla sfida dello scorso anno, nella formazione granata solamente Ricci e Milinkovic Savic saranno in campo anche sabato

È passato meno di un anno dall’ultimo Torino-Milan, da quel 3-1 alla penultima giornata della scorsa stagione che mantenne vive le speranze di ottenere la qualificazione alla Conference League. Eppure, anche se quella partita non è così lontana nel tempo (si giocò lo scorso 18 maggio) dando un’occhiata alla formazione schierata da Ivan Juric sembra che di tempo ne sia passato molto di più. È cambiato molto nel Torino a partire dall’allenatore: il tecnico croato è ora al Southampton e al suo posto c’è Paolo Vanoli.

Una formazione totalmente cambiata

Se poi confrontiamo la formazione che scese in campo il 18 maggio 2024 con quella di oggi, si nota subito una rivoluzione totale. La squadra che ha vinto contro il Milan in quel match della penultima giornata dello scorso cambiato era composta da Milinkovic-Savic in porta, Tameze, Buongiorno, Masina in difesa, Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez a centrocampo, Ricci sulla trequarti, Zapata e Pellegri in attacco. Nella sfida di questo weekend, però, solo Milinkovic-Savic e Ricci faranno parte della formazione titolare. Molti dei protagonisti di quella vittoria, infatti, sono andati via, come Buongiorno e Bellanova, ceduti rispettivamente al Napoli e all’Atalanta la scorsa estate, Rodriguez, che non ha rinnovato il contratto e si è liberato a zero in estate o Pellegri, passato all’Empoli.

Assenze e cambiamenti

In aggiunta ai cambiamenti di mercato, anche le assenze per infortuni e squalifiche influiranno sulla formazione del Torino. Zapata e Tameze sono attualmente fuori causa per infortunio, mentre Masina è stato squalificato. Anche Linetty e Ilic sono ancora al Torino (considerata che la cessione di quest’ultimo allo Spartak Mosca non si è concretizzata) ma al momento sono indietro nelle gerarchie e non dovrebbe giocare dal primo minuto. Il Torino di domani sarà dunque,una squadra profondamente cambiata, con un gruppo di giocatori completamente diverso rispetto a quello che conquistò la vittoria sul Milan lo scorso anno. Milinkovic-Savic e Ricci a parte.