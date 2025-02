Ché Adams è l’attaccante titolare del Torino. Le prestazioni ci sono, ma adesso il Toro ha bisogno dei suoi gol

Il Torino, da giorni, con la testa è alla prossima partita contro il Milan. I granata di Vanoli hanno bisogno di punti, per stare sereni e per dare un senso a questa stagione. Nonostante il momento non facile, la squadra di Conceicao è piena di qualità e non è da sottovalutare. In questo contesto, servono i gol di Ché Adams. Le prestazioni ci sono, ma adesso servono i gol. Nelle ultime 8 partite, è sempre partito titolare. Vanoli ha bisogno dei suoi gol, oltre a tutto il lavoro sporco che svolge in fase offensiva e difensiva. Questa è la fase più calda della Serie A e serve il massimo da parte di tutti.

La punta non è arrivata…

La condizione di Adams è favorevole. La punta che avrebbe dovuto sostituire Zapata (e avere quindi un ruolo da titolare) nella sessione invernale di calciomercato non è arrivata, lo scozzese ha quindi potuto maniere il suo ruolo di terminale offensivo nel 4-2-3-1 di Vanoli. L’unica concorrenza è quella di Antonio Sanabria ma il numero 18 al momento è il titolare e il peso dell’intero attacco è sulle sue spalle.

I suoi numeri ci stanno

Considerando che è la prima stagione in Italia, i numeri di Adams sono comunque buoni: a Torino ha trovato l’ambiente giusto per impattare sulla Serie A e crescere. Finora ha giocato 24 partite, tutte tranne una (Juventus-Torino, saltata per infortunio) siglando 7 gol e fornendo anche 3 assist per i propri compagni. Se lui non segna, però, il Toro non vince: lo dicono i numeri. Per i granata fin qui è stato decisivo in molte occasioni ma ha segnato solamente 2 gol in questo 2025, quelli che hanno permesso di ottenere l’unica vittoria nel nuovo anno, il 2-0 al Cagliari. A lui Vanoli si affida per trovare quei gol che possano permettere al Torino di tornare a vincere.