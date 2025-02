Le ultime su infortunati e non solo in casa Milan in vista della partita contro il Toro, in programma sabato alle 18

Ripartire, subito. Dopo la sconfitta di Bologna e la conseguente interruzione della striscia di 7 risultati utili consecutivi, il Torino deve riprendere la strada giusta già a partire dalla prossima sfida, quella contro il Milan. I granata affrontano i rossoneri dopo la loro eliminazione dalla Champions League, il ché da un lato potrebbe essere positivo, mentre dall’altro potrebbe vedere i ragazzi di Conceiçao con il fuoco agli occhi. Forse più probabile quest’ultima opzione, anche se dopo la sfida contro il Feyenoord sono uscite alcune notizie che avrebbero potuto mettere in crisi lo spogliatoio di Milanello. Al netto di tutto ciò, l’allenatore portoghese dovrà anche fare a meno di diversi giocatori importanti.

Milan, la situazione dall’infermeria

Un buco sulla fascia per il Milan, dove spicca la possibile assenza di Walker. Il terzino inglese non si è allenato nella giornata di giovedì a causa del piccolo risentimento accusato in Champions, e la sua presenza per la partita è più che in forte dubbio. Dato anche l’infortunio di Emerson Royal e la recente cessione di Calabria, sulla destra dovrebbe giocare dunque il giovane Jimenez. Mancherà anche Loftus-Cheek, ai box ormai da un mese e mezzo per un problema muscolare.

I casi Theo e Pulisic

Per Conceiçao, inoltre, c’è da risolvere i casi legati a Theo Hernandez e Pulisic. Il terzino francese è finito sul mirino della critica dopo la partita contro il Feyenoord, venendo accusato come principale colpevole del pareggio che ha portato all’eliminazione a causa dell’espulsione ricevuta. Possibile un turno in panchina per lui, con l’obiettivo di riflettere e ricaricare le batterie. Per quanto riguarda Pulisic invece sono state smentite da lui stesso le voci di un possibile litigio con l’allenatore, ma comunque lo statunitense non è al 100% e non è sicura la sua presenza dal 1′.