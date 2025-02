Lo scozzese è a secco da tre gare, ma quando lui non fa gol il Torino fa fatica: l’attacco ruota intorno a lui

Il Torino è andato a quattro minuti dall’ottavo risultato utile consecutivo e dal settimo pareggio nelle ultime otto. Uno sfortunato autogol di Biraghi contro il Bologna ha interrotto la serie positiva di partite senza sconfitte, oltre ad aver alimentato i rimpianti per quella che sarebbe potuta essere una partita in cui ottenere punti. I rossoblù hanno però meritato, e se hanno tirato in porta più volte della squadra id Vanoli va anche detto che Karamoh e compagni sono stati ancora una volta poco cinici. Su tutti Adams, che ha avuto qualche occasione ma non è riuscita a metterla dentro: una su tutte quella a lui capitata un minuto prima del gol quando invece di tirare in porta, solo davanti a Skorupski, ha preferito servire (male( Karamoh, che oltretutto è inciampato su un terreno di gioco non in perfette condizioni.

Adams, a Torino è il capocannoniere

Nonostante questo, però, la sua prestazione nel complesso è stata positiva anche senza gol. Il tema dei gol però va ben analizzato: se lui non segna, il Torino non vince. Sette i gol in campionato di Adams fin qui, che lo rendono il miglior marcatore della squadra. C’è però un dato che deve far riflettere molto, vale a dire quello legato alle sue reti e alle vittorie del Toro. In 4 delle 6 vittorie stagionali, c’è infatti lo zampino dell’ex Southampton, che nelle gare da 3 punti non ha segnato soltanto contro Venezia e Como.

Adams ci mette (quasi) sempre lo zampino

Analogamente, invece, va anche detto che ogni volta – o quasi – che lui segna, la partita finisce con una vittoria: è successo contro Atalanta, Verona, Empoli e Cagliari, mentre contro l’Udinese la sfida è finita in parità e solo con la Lazio si è usciti con una sconfitta. Statistiche molto interessanti e tutt’altro che da sottovalutare, che dimostrano come in un attacco leggero questo Torino sia Adams-dipendente. Mancano certamente i gol di singoli come Karamoh o Lazaro, ma allo stesso tempo Vanoli sta iniziando a trovare le reti di altri giocatori importanti come Vlasic o Elmas.