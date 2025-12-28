La sessione di mercato di riparazione è pronta all’avvio: le date ufficiali della finestra invernale di gennaio

Tra pochi giorni inizierà la finestra invernale del calciomercato di gennaio per la Serie A e anche per gli altri top campionati europei, le date e gli orari ufficiali di inizio e fine in Italia saranno le seguenti: si partirà il 2 gennaio 2026 alle 00.00 per poi chiudere esattamente un mese dopo, il 2 febbraio 2026 alle 20. Per ufficializzare dunque l’acquisto di un qualunque giocatore, e quindi la buona riuscita delle trattative, sarà necessario consegnare/registrare tutti i documenti necessari alla FIGC entro le 20:00 del 2 febbraio, fatta eccezione per gli acquisti a parametro 0, che non possiedono limiti cronologici durante tutta la stagione.